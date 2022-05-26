Что ждет онлайн-бизнес в этом году

26 мая. FINMARKET.RU - Российскийв 2021 году сделал мощный рывок и сумел восстановиться до докризисных уровней. Однако в 2022 году, по прогнозам экспертов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), ожидается минимальный рост, а некоторые отрасли впервые пойдут на спад. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал главаСергей Плуготаренко.

По его словам, рост экономики Рунета составил 42%, а в этом составит порядка 11%. Причем, согласно прогнозам РАЭК, в этом году весь сегмент маркетинга и рекламы упадет на 50%, сегмент медиа и развлечений упадет на 60% по итогам года.

Говоря о причинах этого, Плуготаренко отметил уменьшение рекламных бюджетов. По его словам, ушли иностранцы, которые очень много денег вкладывали. "Что касается медиа и развлечений, то мы предвидим рост пиратства. Иностранное пойдут качать на торренты, а заодно и российское тоже. Ну и не будет доступных для нас международных релизов: игровых, кино, музыкальных. Поэтому рынок этот упадет", - продолжил эксперт.

А вот электронная коммерция вырастет на 15% и вытащит за собой всю экономику Рунета. "Вырастет связь, инфраструктура, облака. Произойдет это за счет сохранения привычки покупать онлайн, возникшей в пандемию", - сказал глава РАЭК. Как сказал Плуготаренко, онлайн-ритейл сейчас составляет 9,5% от российского ритейла, что меньше, чем везде. "И есть прогноз, что в ближайшие годы почти четвертая часть всего ритейла будет онлайн. У нас очень сильные игроки: "Авито", "Озон", "Яндекс-Маркет", - добавил он.

Говоря об импортозамещении и российском производстве, глава РАЭК заметил, что в России есть все для того, чтобы выпускать свое. "Мы потеряли золотые годы, когда нужно было это создавать. Сейчас мы должны напрячься, и сделать то, что раньше планировалось на 5-10 лет, за 1-3 года".

"Я до сих пор считаю, что наши проблемы заключаются в том, что мы не дожимаем", - сказал Плуготаренко. По его словам, "нужно напрячься, испугаться, и сделать что-то".