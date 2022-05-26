Не надо ждать серьезных потрясений на рынке труда РФ - эксперт

26 мая. FINMARKET.RU - Пока спецоперация России на Украине не оказала заметного действия на российский рынок труда. И вряд ли окажет, считает президент SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, высказанному в интервью "Коммерсанту", "российский рынок труда в последнее время был сильно дефицитным. Поэтому не надо ждать каких-то серьезных потрясений и серьезного роста безработицы до критических уровней.

"События никакого заметного влияния на российский рынок труда не оказали. Мы на SuperJob не видим среди новых резюме преобладания соискателей именно из "иностранных компаний". На мой взгляд, уходу потребительских брендов уделяется слишком много внимания. Уход западных потребительских брендов ни для рынка труда, ни для потребителей не создает никаких рисков. Вообще", - считает Захаров.

Между тем, "разрыв цепочек поставок высокотехнологичной продукции или прекращение ее экспорта в— станков, оборудования, запчастей для сложной техники — действительно в перспективе может создать серьезные риски, для экономики в первую очередь. И как следствие — для рынка труда",- говорит он.

Как отметил Захаров, "на импортозамещение маек понадобится три дня, а на импортозамещение технологий глубокого бурения или производство высокоточных станков могут понадобиться десятилетия". "С другой стороны, - отмечает он, - для того самого импортозамещения нужны новые производства, а для них — люди. Российский рынок труда в последнее время был сильно дефицитным. Поэтому не надо ждать каких-то серьезных потрясений и серьезного роста безработицы до критических уровней. Конечно, для каждого конкретного человека, который потеряет работу в связи с большой перестройкой экономики, в этом ничего хорошего нет. Придется перестраиваться, менять квалификацию, возможно, переезжать туда, где будут строиться новые высокотехнологичные производства. Придется вспоминать в 40 лет, а как это — учиться".

"Даже если 100% иностранных компаний закроются и уволят 100% людей — это не сильно повлияет на рынок труда. Но представить такое невозможно", - отметил Захаров.