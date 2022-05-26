Злостных нарушителей ПДД без прав могут навсегда лишить автомобиля

26 мая. FINMARKET.RU - Водителей, лишенных прав за неоднократные нарушения, будут лишать автомобилей. Конфискация транспортных средств прописана в новом законопроекте, который внесен в Госдуму, пишет "Российская газета".

Законопроект подготовлен рабочей группой, в которую входило множество депутатов и экспертов. Впрочем, у рабочей группы стояла задача выработать законопроект, в котором появилась бы ответственность за опасное вождение. Такой термин в Правилах есть, а ответственности за него нет.

Однако в конечном итоге эта рабочая группа разработала другой законопроект. Им предусматривается внесение поправок в КоАП, а также в Уголовный кодекс. Согласно этому предложению водитель, которого уже лишили прав, например, за проезд на красный свет или повторный выезд на встречную полосу, будет наказан по новой, четвертой части статьи 12.7. Ему будет грозить уже штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

А если лишенный прав снова попадется за рулем, то ему будет грозить уголовная ответственность.

Механизм таков. Если водитель был лишен прав и попался за рулем, он получит наказание по части 2 статьи 12.7 КоАП. Штраф 30 тысяч или арест до 15 суток. Если он снова попадется за рулем, будучи лишенным прав (но не за пьянку), то его осудят уже по части 4 статьи КоАП, которая добавлена в проект. Штраф вырастет до 100 тысяч рублей. А если он снова, все еще лишенный прав, попадется за рулем, то ему будет грозить новая уголовная статья 264.3. И она уже будет предусматривать конфискацию автомобиля. И не важно, собственник он машины или нет.

То есть, констатирует "РГ", по сути, водитель должен совершить четыре нарушения, за которые грозит лишение прав, и тогда его навсегда освободят от транспортного средства.