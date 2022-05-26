Приостанавливать действие демпфера не планируется

26 мая. FINMARKET.RU - За январь—май нефтекомпании могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 трлн руб., что почти вдвое превосходит уровень выплат за весь прошлый год. За май, по оценкам Минфина, которые приводит "Коммерсантъ", выплаты по демпферу будут сопоставимы с апрелем и составят около 240 млрд руб. Учитывая, что в январе—феврале по демпферу суммарно было выплачено 267 млрд руб., общий размер демпфера за пять месяцев может составить 1,22 трлн руб.— это в 1,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

Причем, несмотря на то что цены на топливо внутри страны и так снижаются из-за проблем с экспортом, министерство не собирается отказываться от субсидий, указывает газета.