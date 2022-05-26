Россияне стали платить наличкой после отключения Apple и Google Pay

26 мая. FINMARKET.RU - После отключения Apple Pay и Google Pay россияне не только используют пластиковые карты, но и активно платят наличными. Среди тех, кто пользовался этими сервисами, на кэш перешло 40% владельцев смартфонов на iOS, и 35% — на Android, пишут "Известия", ссылающиеся на исследование НАФИ. Рост доли наличных платежей изданию подтвердили в ОФД сервиса "Контур.Маркет". Россияне готовы тратить деньги, которые поспешно снимали со счетов в феврале, поясняют эксперты. Доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые расплачиваются наличными, выросла после изменения социально-экономической ситуации на 5 пунктов, до 30%, и остается на этом уровне в марте и апреле, заявил эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко. Однако он не ожидает дальнейшего увеличения показателя.

В январе 2022 года доля платежей наличными в общем обороте розницы составляла 39%, тогда как в начале апреля этот показатель вырос до 42%, заявила "Известиям" аналитик фискальных данных "Контур.Маркета" Дарья Жигалина. По ее словам, эта тенденция несет риски: например, оплату наличными легче скрыть от надзорных органов, и часть предприятий может уйти в "серую зону". Выше всего доля операций с кэшем в секторе услуг (в автосервисах, салонах красоты), уточнили эксперты ресурса "Чек Индекс".

Вместе с тем вработают над аналогами платежных сервисов: Mir Pay уже доступен клиентам 96 банков, а "СБПэй" — работающий в том числе на iPhone — станет обязательным летом, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 25 мая.