Иностранцам могут перекрыть доступ к разработке недр в России

26 мая. FINMARKET.RU - Правительство намерено перекрытьиностранных компаний к разработке недр в России, сообщают "Ведомости". Законопроект должен быть разработан до 15 июня 2022 года. Изменения позволят обезопасить новые проекты от выхода из них иностранных инвесторов, как это происходит сейчас из-за санкционного давления.

То, что такие поправки действительно прорабатываются, подтверждает федеральный чиновник и источник «Ведомостей», близкий к Минприроды. О поправках также знает председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, речь идет о внесении изменений в закон "О недрах". "Планируется принять эти изменения в текущую сессию. Данная мера напрямую связана с интересами российской экономики и наших граждан", – сказал он "Ведомостям".

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, которого цитирует газета, присутствие иностранных партнеров наиболее актуально в нефтедобыче. "В России остро стоит проблема истощения традиционных запасов нефти, при этом отрасль сталкивается с сокращением инвестиций из-за высокой налоговой нагрузки и необходимости рефинансировать долговые обязательства", - поясняет он. Регистрация иностранной компанией "дочки" в России не сыграет особой роли, она продолжит рассматриваться как иностранная, считает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.