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25 мая 2022 года 11:25
В РФ могут ввести новый сбор с авиапассажиров
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Сергей Карпов\ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Минтранс совместно с АО "ТКП" (бывшая "Транспортная клиринговая палата") и госкорпорацией "Ростех" обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, пишут "Известия" со ссылкой на источники. Информация об этом также есть в письме вице-президента "ТКП" Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля. Об идее сказано и в материалах Минтранса. Согласно документам, бывший замглавы ведомства Кирилл Богданов (ушел с должности с 16 апреля) предложил создать рабочую группу по этому и смежным вопросам, пригласив к участию в ней главу IATA в России и СНГ Дмитрия Шамраева, президента ТКП Михаила Баскакова и гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из письма Шубенкова. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Также в документе отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. "Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов", - сказано в письме. В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж "будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ". Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др. По словам двух источников "Известий" в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги. Предполагается, что этим оператором станет недавно созданное АО "Авиагарант". Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.
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Ключевые слова: Россия, авиаперелеты, сборы
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