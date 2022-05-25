В РФ могут ввести новый сбор с авиапассажиров

25 мая. FINMARKET.RU - Минтранс совместно с АО "ТКП" (бывшая "Транспортная клиринговая палата") и госкорпорацией "Ростех" обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, пишут "Известия" со ссылкой на источники. Информация об этом также есть в письме вице-президента "ТКП" Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля. Об идее сказано и в материалах Минтранса. Согласно документам, бывший замглавы ведомства Кирилл Богданов (ушел с должности с 16 апреля) предложил создать рабочую группу по этому и смежным вопросам, пригласив к участию в ней главу IATA в России и СНГ Дмитрия Шамраева, президента ТКП Михаила Баскакова и гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.

Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из письма Шубенкова. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

Также в документе отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. "Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов", - сказано в письме. В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж "будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ".

Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др.

По словам двух источников "Известий" в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.

Предполагается, что этим оператором станет недавно созданное АО "Авиагарант".

Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.