Для туристов в России могут создать услугу "друг на день"

25 мая. FINMARKET.RU - Первое, в чем нуждаются туристы - это информация, считает эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм. А таких с каждым годом становится все больше. Елена предлагает создать в России новую услугу для туристов - "друг на день".

"Необходимо создавать и объединять сообщества гидов-экскурсоводов и обучать их по современным стандартам, - рассказала "Российской газете" Воротникова. - И очень важно развивать формат индивидуального сопровождения, так называемый "друг на день". Это очень востребовано. Люди приезжают на выходные в Красноярск или Томск, в другой город страны, но понятия не имеют, куда им пойти, кто может рассказать какие-то особенные истории об этих улицах".

Так же она предлагает создавать пространства с понятной навигацией, с возможностями для индивидуальных туристических прогулок. "Сегодня, приезжая в город, турист зачастую остается наедине с собой: ни доступных карт, буклетов, ни удобных и по-настоящему функциональных приложений", - поясняет Воротникова.