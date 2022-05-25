.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров повысятся с 1 июня на 10%, МРОТ повысят на 10% с 1 июля - Путин (уточненный вариант)
25 мая 2022 года 09:31
Для туристов в России могут создать услугу "друг на день"
|0
Владимир Смирнов/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Первое, в чем нуждаются туристы - это информация, считает эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм. А таких с каждым годом становится все больше. Елена предлагает создать в России новую услугу для туристов - "друг на день". "Необходимо создавать и объединять сообщества гидов-экскурсоводов и обучать их по современным стандартам, - рассказала "Российской газете" Воротникова. - И очень важно развивать формат индивидуального сопровождения, так называемый "друг на день". Это очень востребовано. Люди приезжают на выходные в Красноярск или Томск, в другой город страны, но понятия не имеют, куда им пойти, кто может рассказать какие-то особенные истории об этих улицах". Так же она предлагает создавать пространства с понятной навигацией, с возможностями для индивидуальных туристических прогулок. "Сегодня, приезжая в город, турист зачастую остается наедине с собой: ни доступных карт, буклетов, ни удобных и по-настоящему функциональных приложений", - поясняет Воротникова.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.