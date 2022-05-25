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25 мая 2022 года 08:57
У банкиров возникли вопросы к законопроекту об усилении защиты данных
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dpa\ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры письмо с предложениями по доработке принятого 24 мая в первом чтении законопроекта, ужесточающего контроль за обращением персональных данных россиян. Предложения направлены на исключение "избыточной административной нагрузки на операторов персональных данных", пишет "Коммерсант". В частности, исходя из текста законопроекта, оператор "обязан уведомить уполномоченный орган" только о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных, то есть до их передачи. Как пояснил "Коммерсанту" глава НСФР Андрей Емелин, это означает, что практически любое действие любого лица, приводящее к трансграничной передаче любых персональных данных, потребует предварительного письменного уведомления Роскомнадзора с указанием восьми видов сведений. Это коснется любого перевода денег за границу, поскольку получателю передаются персональные данные отправителя. По данным Банка России, в прошлом году из РФ было отправлено почти 110 млн денежных переводов, что соответствовало бы примерно 300 тыс. сообщений в Роскомнадзор в день. В письме НСФР отмечается, что эти нормы "в существенной степени ограничивают возможности оказания финансовых услуг (например, расчетные операции, сделки на финансовых рынках) и реализации внутренних контрольных процедур, корпоративного управления и контроля в отношении обществ, находящихся за рубежом, требующих трансграничной передачи персональных данных… и в иных сферах". В Минцифры обещали проработать все предложения и замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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Ключевые слова: Россия, банки, данные, защита, законопроект
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