У банкиров возникли вопросы к законопроекту об усилении защиты данных

25 мая. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры письмо с предложениями по доработке принятого 24 мая в первом чтении законопроекта, ужесточающего контроль за обращением персональных данных россиян. Предложения направлены на исключение "избыточной административной нагрузки на операторов персональных данных", пишет "Коммерсант"

В частности, исходя из текста законопроекта, оператор "обязан уведомить уполномоченный орган" только о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных, то есть до их передачи. Как пояснил "Коммерсанту" глава НСФР Андрей Емелин, это означает, что практически любое действие любого лица, приводящее к трансграничной передаче любых персональных данных, потребует предварительного письменного уведомления Роскомнадзора с указанием восьми видов сведений.

Это коснется любого перевода денег за границу, поскольку получателю передаются персональныеотправителя. По данным Банка России, в прошлом году из РФ было отправлено почти 110 млн денежных переводов, что соответствовало бы примерно 300 тыс. сообщений в Роскомнадзор в день.

В письме НСФР отмечается, что эти нормы "в существенной степени ограничивают возможности оказания финансовых услуг (например, расчетные операции, сделки на финансовых рынках) и реализации внутренних контрольных процедур, корпоративного управления и контроля в отношении обществ, находящихся за рубежом, требующих трансграничной передачи персональных данных… и в иных сферах".

В Минцифры обещали проработать все предложения и замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению.