Маткапитал предлагают разрешить тратить на покупку машины

25 мая. FINMARKET.RU - Правительство просят разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Такое предложение в адрес вице-премьера правительства Татьяны Голиковой направила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут "Известия"

"Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей", - отмечает в своем письме парламентарий.

По мнению Лантратовой, тратитьсемьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования "Семейный автомобиль". Как пояснила депутат "Известиям", причиной ее обращения стали просьбы, поступающие к ней от родителей.

"Многие родители говорят о том, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семьей становится большой проблемой. Семейный автомобиль - это не роскошь, а реальная необходимость".

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

Закон ограничивает цели, на которые можно потратить эти деньги. Самый популярный способ их использования - улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Кроме того, маткапитал можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. Обналичить целиком средства нельзя, однако можно использовать для ежемесячных выплат семьям с доходами ниже прожиточного уровня.

Во фракциях Госдумы предложение восприняли неоднозначно. Скептики не исключают, что покупать автомобиль будут в ущерб решению более важного - квартирного вопроса. Эксперты идею в целом поддерживают, отмечая, что у семей должно быть больше возможностей по использованию средств материнского капитала.