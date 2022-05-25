Власти согласовали повышение социальных выплат на 10%

25 мая. FINMARKET.RU - Власти согласовали индексацию социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Впрочем, окончательное решение примет президент, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, уточнил один из источников издания.

Дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. 16 марта президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. По его итогам кабинету министров было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума. «В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», – пообещал тогда президент.

МРОТ на 2022 г. установлен на уровне 13 890 руб., величина ПМ составляет 12 654 руб. в целом по России. В январе министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценивал средний размер пенсии после индексации в этом году в 18 984 руб. 19 мая помощник президента по экономике Максим Орешкин сообщил, что президент примет решение по индексации социальных выплат на заседании Государственного совета по социальной политике. Оно запланировано на 25 мая.

Одна из главных причин решения о внеплановой индексации социальной поддержки – разгон инфляции на фоне антироссийских санкций и возникших в этой связи логистических ограничений.

Чтобы определиться с индексацией, властям нужно было дождаться стабилизации ситуации в экономике, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В конце февраля инфляция резко выросла, рынок начало лихорадить – цены взлетали, затем падали, напомнил он. Как только появилась возможность более точно спрогнозировать инфляцию, власти подсчитали индексацию, резюмировал депутат.