В России возрождают оптово-розничные рынки

24 мая. FINMARKET.RU - Минпромторг намерен возродить в стране оптово-розничные, на которых продавать свою продукцию смогут все желающие — фермеры и обычные граждане, в том числе дачники, пишут "Известия", ссылающиеся на рекомендации с описанием подобного формата торговли, которые ведомство разослало в регионы.

Оптово-розничные рынки начали исчезать в нулевые под напором торговых сетей. Сейчас на их долю приходится всего 4% торгового оборота страны. Но в нынешней ситуации подобный формат снова может быть востребован. Как заявил "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, такой подход позволит стабилизировать цены за счет повышения конкуренции на продовольственном рынке. Кроме того, мера поддержит рынок труда за счет образования новых рабочих мест, уверены в ведомстве, и с этим согласны эксперты.

Как следует из рекомендаций, для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. То есть реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

Пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в стране, считают в Минпромторге. Их создание входит в полномочия локальных органов государственной власти. Субъекты сами определят, сколько нужно таких площадок. При этом единичные объекты, которые выполняют функцию рынков, в стране уже есть, добавили в ведомстве.