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24 мая 2022 года 09:34
Поставщики опасаются увеличения ритейлерами долей рынка
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 мая. FINMARKET.RU - Намерения правительства разрешить торговым сетям превышать долю в 25% рынка для покупки конкурентов вызвали серьезное беспокойство поставщиков продуктов. Крупнейшие отраслевые объединения предупредили премьера Михаила Мишустина, что даже будучи временной такая мера грозит монополизацией розницы, негативно скажется на ассортименте и ценах, пишет "Коммерсантъ". Аналитики считают риски обоснованными, но допускают снятие ограничения в экстраординарных условиях. Так, старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, на него ссылается "Ъ", согласен, что снижение конкуренции среди ритейлеров грозит ростом цен для потребителей и ухудшением условий для поставщиков, а повышение стоимости продуктов может быть одним из способов вернуть инвестиции в покупку конкурентов. Но, добавляет он, сегодня российская экономика находится в экстраординарной ситуации. Как отмечает Ибрагимов, закрытие любой из крупных сетей также отрицательно скажется на поставщиках и потребителях, а купить такой бизнес смогут только действующие лидеры рынка.
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