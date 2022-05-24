Проблемами дачников займется правительственная комиссия

24 мая. FINMARKET.RU - Правительство создало спецкомиссию по вопросам развития садоводства. Одна из задач - создание инфраструктуры вокруг дачных кооперативов, где теперь можно строить жилые дома и постоянно жить в них.

"Создание правительственной комиссии - это очень важный и нужный шаг. Это придает весомый статус всей дачной тематике. Уверен, что благодаря работе комиссии станет возможным быстрее совершенствовать законодательство и, надеюсь, что государство начнет софинансировать решение отдельных дачных проблем. Мы выходили с инициативой создать комиссию еще в 2018 году и со своей стороны окажем всю необходимую поддержку",- рассказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, одна из проблем дачников - высокие тарифы на электричество. По словам Чаплина, предлагается приравнять всех жителей СНТ к сельскому тарифу.

Второе предложение - распространить быструю газификацию не только на жителей сел и деревень, но и на СНТ. То есть сделать разводку к каждому участку внутри СНТ.