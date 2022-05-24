Туроператорам и агентам в РФ доверяют лишь 30% потребителей

24 мая. FINMARKET.RU - Долги, накопленные туроператорами перед клиентами вначале из-за пандемии, а потом из-за российско-украинского конфликта, могут стать причиной системного кризиса доверия к отрасли, пишет "Коммерсант" . Туроператорам и агентам уже доверяют лишь 30% потребителей, заметно меньше, чем перевозчикам и системам бронирования, выяснили аналитики Ipsos. Это минимальное значение в отрасли.

Железнодорожным перевозчикам доверяют 55% потребителей, сервисам онлайн-бронирования билетов - 44%, авиакомпаниям - 43%, отелям - 41%, сервисам бронирования гостиниц - 38%. Аналитики констатируют, что компании, специализирующиеся на перевозке и бронировании билетов, демонстрируют в целом высокий уровень доверия, несмотря на отмену и перенос многих рейсов, закрытие популярных направлений.

Из-за ограничений в пандемию долги бизнеса перед туристами в 2020 году Ростуризм оценивал в 44 млрд руб. Многие клиенты не смогли оперативно вернуть средства за несостоявшиеся туры, срок их выплат правительством продлен до 2023 года. К началу этого года задолженность сократилась до 6,5 млрд руб. Но с началом геополитического кризиса, что привело к сокращению зарубежных авиаперелетов, общий размер долгов снова достиг 40 млрд руб., указывали ранее в Ростуризме. Принципиальных решений по порядку выплат по "военным" турам принято не было: туристы в индивидуальном порядке решают вопросы с туроператорами.

Но участники рынка не ждут снижения доли организованных туристов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что на организованных туристов приходится 60-70% выезжающих за рубеж. Поводов для снижения показателя эксперт не видит: в условиях осложнившейся логистики, ограничений на работу банковских карт за рубежом туристам проще планировать отдых через операторов.