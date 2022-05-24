Проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму до конца июля

24 мая. FINMARKET.RU - Разработанный Минфином и ЦБо реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии (до 31 июля), рассказал "Известиям" глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, обсуждения законопроекта проходили, основные разногласия устранены. Планы по налоговым вычетам в размере 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн рублей сохраняются.

Идею трансформации этих накоплений в системе обязательного пенсионного страхования активно обсуждали участники профильного сообщества, представители Минфина и ЦБ еще с конца прошлого года, рассказали "Известиям" в пресс-службе "СберНПФ". В настоящее время обсуждения концепции продолжаются. Там считают, что эта инициатива сможет простимулировать интерес граждан к добровольным накоплениям.

"Мы надеемся, что работа по законодательному оформлению этой концепции будет завершена в течение 2022 года. Сейчас профсообщество обсуждает с Минфином и ЦБ общую концепцию идеи", - пояснили в пресс-службе.

Однако источники "Известий" утверждают, что в этом году реформы не будет. Решение по законопроекту еще не принято и, скорее всего, не будет принято в этом году, рассказал собеседник, близкий к Минфину. А что касается сформированных добровольных пенсионных накоплений, на которые был наложен мораторий в 2014 году, то они останутся замороженными. Источник "Известий" в ЦБ также подтвердил, что в этом годунакопительных пенсий не произойдет и, как следствие, все ранее замороженные накопления останутся таковыми. То же сказал и источник в Госдуме.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил "Известиям", что еще в прошлом созыве рабочей группе и профильным комитетам представлялись разные версии законопроектов о реформе накопительных пенсий, но окончательное решение до сих пор не принято.

"Уже много лет действует так называемая заморозка средств пенсионных накоплений, что демонстрирует неэффективность существующей системы. Миллионы наших граждан в свое время выбрали негосударственные пенсионные фонды и хотели бы, чтобы у них формировалась накопительная пенсия. Но этого не происходит, а решение о заморозке только повышает напряженность", - подчеркнул Нилов. Депутат указал на недоверие к пенсионной системе и к негосударственным пенсионным фондам. К тому же, по словам Нилова, слишком низкие зарплаты не позволяют гражданам копить на старость.

"Без серьезного стимулирования, без софинансирования, без активной пропаганды, без серьезной перезагрузки имиджа НПФ любые предлагаемые модели будут работать малоэффективно", - считает Нилов.