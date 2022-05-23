В России индекс конфликтности деловой среды достиг максимума

23 мая. FINMARKET.RU - В 1-м кварталеконфликтности деловой среды, который рассчитывают инвестиционная компания А1 и Московская школа управления "Сколково", показал рекордное значение за все время его расчета. Показатель достиг 2,23, притом что предыдущее наивысшее значение во 2-м квартале 2021 года было 2,2, а к 4-му кварталу прошлого года индекс снизился до 2,15, пишет "Российская газета"

По мнению авторов доклада, такой рост связан с тенденцией на повышение деловой активности, так как "российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста с низкой базы". В результате в 1-м квартале этого года число судебных исков в российские арбитражи выросло до 5219. С другой стороны, количество компаний, которые соответствуют критериям индекса, незначительно снизилось: с 235 тысяч в 4-м квартале 2021 года до 233 тысяч в 1-м квартале этого.

Эксперты полагают, что рост этого показателя может свидетельствовать о повышении активности отечественных предпринимателей.

Как считает директор Центра экономической географии и регионалистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов, возможно, речь идет о наложении двух факторов - роста экономической активности после пандемии и геополитическими событиями последних месяцев. Он также отметил, что в марте многие иностранные компании заявили о приостановке своей деятельности в России, а это не могло не сказаться на числе корпоративных споров. Поэтому Земцов не исключил, что во 2-м квартале индекс конфликтности может несколько возрасти.

Управляющий директор консультационной группы "ТИМ" Виктор Миронов считает, что число конфликтов возрастает, так как уже больше 2-х лет экономика находится в кризисной ситуации, а в последние 2,5 месяца - в ситуации идеального шторма. "Срываются контракты на поставку из-за курсовых разниц и санкционных ограничений, рвутся логистические цепочки, становятся затруднительными трансграничные платежи. Все это приводит к нарушениям договоров, возникновению споров и конфликтов. Корпоративные споры - это прямое следствие изменений и сложностей в бизнесе", - объяснил он. Кроме того, число конфликтов растет из-за начавшегося в конце февраля выхода многих инвесторов из различных бизнес-проектов, а также противоречий между менеджментом и собственниками.

Руководитель антикризисного направления компании Rights Business Standard (RBS) Павел Русецкий называет еще 2 существенных фактора роста числа бизнес-конфликтов: доступных ресурсов в целом становится меньше, поэтому конкуренция за владение ими обостряется, а санкции и контрсанкции осложнили или сделали невозможным международное движение капитала, поэтому большое количество свободных рублей сейчас фактически заперты в России.

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Станислав Киселев отметил, что, в том числе корпоративные, можно рассматривать как положительное явление. "Конфликты неизбежны в нашей жизни, ведь это лишь один из способов решения проблем: возможно, более мощный, быстрый и неудобный, эмоционально заряженный, но он побуждает, менеджеров рассматривать другие идеи и альтернативы", - объяснил он. Кроме того, эксперт отметил, что использование бизнесом правовых форм разрешения противоречий, в том числе через суд, - это хороший показатель.