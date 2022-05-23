Расширен перечень граждан, которые могут стать членами ЖСК

23 мая. FINMARKET.RU - Возможность купить квартиру по цене на 30-50% ниже рыночной появилась еще у миллиона россиян. Правительство расширило перечень граждан, которые могут стать членами жилищно-строительных кооперативов и бесплатно получить землю под застройку, пишет "Российская газета"

Право вступления в ЖСК появилось у всех многодетных семей (с тремя и более детьми). До сих пор такие семьи тоже могли вступать в кооперативы, но только если нуждались в улучшении жилищных условий (площадь имеющегося жилья была меньше нормы), говорит директор ДОМ.РФ по ЖСК Павел Вараксин. Снизились требования к трудовому стажу - тем, кто трудится в сфере образования, здравоохранения и культуры теперь для участия в ЖСК нужно отработать в своей сфере не 5 лет, а 1 год, федеральным госслужащим - не 3 года, а 1 год, для научных и инженерно-технических сотрудников требование к стажу вообще отменяется. Кроме того, в ЖСК разрешено вступать сотрудникам спортивных федераций, госкомпаний (с долей РФ более 50%), госкорпораций и институтов развития при стаже работы не менее года.

Преимущества покупки жилья через ЖСК - в том, что для перечисленных категорий пайщиков земля предоставляется бесплатно. Это могут быть участки, принадлежащие предприятиям, где трудятся члены кооператива. Или же участки неиспользуемых федеральных земель, которые можно получить через ДОМ.РФ. Для этого в ДОМ.РФ должен обратиться работодатель или местные власти (например, в случае с многодетными семьями).

С прошлого года ДОМ.РФ выделяет кооперативам земли, уже подготовленные для застройки, со всеми необходимыми документами, при необходимости уже внесены изменения в генплан. Ранее кооперативы должны были заниматься этим самостоятельно, что могло затягиваться на годы.

Еще одно преимущество - что участники ЖСК могут заказать дом "под себя", предусмотреть в проекте квартиры нужной площади или планировки. Закупить кирпичи или бетон нужного качества и цены и т.п. Если среди участников кооператива или в организации нет специалистов, которые понимают в строительстве, с контролем за подрядчиком обычно помогают местные власти, поясняет Вараксин.

В итоге себестоимость жилья оказывается обычно на 30-50% ниже, чем при долевом строительстве, отмечет эксперт. К примеру, во Владивостоке участники кооператива заплатили за жилье по 60 тысяч рублей за кв.м, тогда как рыночная цена - около 150 тысяч рублей за "квадрат".