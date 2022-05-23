ЦБ РФ начал покупать валюту у экспортеров через посредников

23 мая. FINMARKET.RU - Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка для сдерживания рубля от неконтролируемого укрепления, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Суть механизма и как именно он влияет на валютный рынок собеседники издания не раскрыли.

Регулятор начал проводить такую покупку валюты для избежания резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, отмечает один из источников газеты.

28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. Впоследствии на фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро были предусмотрены послабления. В частности, в середине апрелясмягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней. Впрочем, как пояснял изданию представитель регулятора, даже в прежнее время компании продавали валютную выручку вблизи 80-процентного порога.

Данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, сообщал собеседник в ЦБ. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, уточнял представитель регулятора.

Санкционные риски в данном случае не столь велики, поскольку речь идет о валюте, которая поступила и обращается на внутреннем российском рынке, хотя и с использованием корреспондентских счетов в зарубежных банках, отметил близкий к правительству источник "Ведомостей". По его словам, в кабинете министров обсуждали даже возобновление закупок валюты на налоговые сверхдоходы – также исключительно у экспортеров. Но от этой идеи решили отказаться, поскольку все полученные средства потребуются для финансирования расходов бюджета, уточнил он.