Вероятность сценария с меньшим падением ВВП РФ в 2022 году увеличилась - ВШЭ

23 мая. FINMARKET.RU - Ситуация в промышленности РФ в марте-апреле 2022 года показала, что резкого падения промышленного производства не произошло, это указывает на увеличение вероятности сценария с меньшим падением ВВП РФ в 2022 году, чем ожидалось изначально, но более растянутым кризисом и продолжением "заметного снижения" экономики в 2023 году, говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".

"Ситуация в промышленности остается неясной. Несмотря на опасения экспертов относительно возможного резкого спада промышленного производства уже в марте, фактический его прирост, по последним имеющимся данным Росстата, составил 3% год к году, а также минус 1,0% со снятой сезонностью к предыдущему месяцу. Апрельские опросы Росстата показывают разнонаправленную динамику индикаторов, снижение в целом продолжается, но не столь резко, как в марте, падение индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) в обработке приостановилось. Опросы показывают, что неопределенность экономической ситуации уже не является главным из усиливающих свое значение факторов, ограничивающих ведение бизнеса, уступив место нехватке сырья и материалов и высокому проценту по коммерческому кредиту", - говорится в обзоре.

В ВШЭ отмечают, что ИПУ в апреле 2022 года в целом по промышленности остался отрицательным, составив (без снятой сезонности) минус 1,7, упав на 0,6 процентных пункта по сравнению с мартом, но "при этом до уровня падения в ходе кризисов 2008, 2014-2015 и 2020 годов, когда ИПУ по промышленности в целом падал до минус 16,6, минус 7,6, и минус 7,9, пока очень далеко".

Согласно прогнозу ВШЭ, "промышленность ждет последовательное замедление, однако набранная инерция и сырьевое ралли на внешних рынках позволяет говорить о сохранении в апреле (а возможно, и в мае) 2022 года слабых положительных темпов роста в годовом выражении, а далее, вероятнее всего, начнется спад".

"Каким в итоге будет падение ВВП России в 2022 году? Опубликованный недавно консенсус-прогноз Банка России составляет для ВВП минус 9,2% на 2022 год (и нулевой рост в 2023 году). Ситуация крайне неопределенная, и реальный ее исход, по сути, не поддается сколько-нибудь точному предсказанию. В целом предполагается значительное падение ВВП в текущем году и отскок или темпы, близкие к нулевым, в следующем. С учетом описанных в данном выпуске предпринимательских опросов за апрель, когда значимого ухудшения по сравнению с мартом в целом не произошло, на наш взгляд, несколько растет вероятность нового сценария более растянутого кризиса с меньшими, чем казалось изначально, темпами падения ВВП в текущем году, но с продолжением заметного падения ВВП в следующем, когда иссякнут накопленные ранее товарно-материальные запасы и в полную силу заработают санкции в форме ограничений экспорта нефти, введение которых вероятно в конце текущего года. При этом кумулятивное падение ВВП составит ранее прогнозировавшиеся величины", - считают в ВШЭ.

"Нынешний шок в российской экономике - многофакторный. С одной стороны, есть ситуация со значительной степенью неопределенности, когда прогнозы крайне трудны, а инвестиции в связи с этим сокращаются; это означает, чтонуждается в господдержке спроса. С другой стороны, сейчас в значительной мере мы наблюдаем кризис предложения, поэтому актуальны рецепты борьбы с ним на основе т.н. экономики предложения, оформившейся в период стагфляции в 1970-80-е гг., где главный рецепт - это широкий спектр стимулов для бизнеса", - делают вывод экономисты ВШЭ.

ЦБ ожидает (прогноз от конца апреля) падение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, Минэкономразвития прогнозирует спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте и на 8,8% в консервативном варианте, сообщалось ранее.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин в четверг заявил, что падение экономики РФ будет значительно меньше текущих прогнозов Минэкономразвития и ЦБ и не превысит 5% в 2022 году.

"Я вам уже говорил про инфляцию (Орешкин ожидает, что по итогам 2022 года инфляция не превысит 15% при прогнозе Минэкономразвития в 17,5% и прогнозе ЦБ в 18-23% - ИФ). Апокалиптические прогнозы по экономике еще продолжаются. Мы слышим: [на] 10% ВВП упадет (в 2022 году - ИФ), 15%, а на самом деле, по моей оценке, даже в довольно пессимистических сценариях снижение ВВП у нас не превысит 5% в этом году", - сказал Орешкин.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая по падению ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,7%.

По данным Росстата, ВВП РФ в 1-м квартале 2022 года продемонстрировал рост в годовом выражении на 3,5%.

Минэкономразвития РФ ожидает максимальную глубину спада в третьем квартале, а с 4-го квартала 2022 года - начало медленного восстановления (с очисткой от сезонности).

В 2023 году, по прогнозу ЦБ, ВВП РФ снизится в интервале 0-3%, Минэкономразвития ожидает снижения на 0,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая, предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 1,4%.