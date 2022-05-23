Россия настаивает на ограничении экспорта зерна странами ЕАЭС

23 мая. FINMARKET.RU -, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, опасается его реэкспорта и хочет, чтобы все членыввели квоты и пошлины на вывоз зерна. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, на заседании ЕЭК 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины назерновых в третьи страны. По их словам, Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего РФ в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников "Коммерсанта", на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника издания, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. рублей за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. рублей дешевле казахстанской.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована. Полный запрет на вывоз пшеницы ввела Белоруссия. Армения и Киргизия готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник газеты. Казахстан же против пошлин, так как они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник издания.

Источник издания уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз РФ продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

Как заявляли ранее "Интерфаксу" в ЕЭК, ограничения, которые страны ЕАЭС вводят в последнее время в торговле, являются вынужденной мерой. Но, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, ЕЭК продолжает работу по беспрепятственному функционированию внутреннего рынка Союза.