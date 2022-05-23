Госкомпании могут ограничить в разработке своего софта

23 мая. FINMARKET.RU - Минцифры разрабатывает методические рекомендации для госкомпанийпроведению цифровой трансформации. Одна из них предусматривает ограничение до 30% доли расходов на разработку госпредприятиями софта для собственных нужд в общем цифровом бюджете. Об этом "Известиям" рассказал руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух. По его словам, де-факто такая норма применяется центром с конца 2021 года - при превышении лимита программа не согласовывается.

РЖД знает о разработке таких рекомендаций и даже давала свои предложения, сообщили "Известиям" в компании.

"Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30% отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70% - общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков", - объяснил происхождение этой нормы Массух.

По его словам, во то же время у части компаний доля ПО собственной разработки доходит до 50%. Как правило, речь идет о структурах, у которых относительно немного конечных клиентов, например, добывающих, пояснил эксперт. Стратегии цифрового развития предстоит представить на утверждение нескольким тысячам госкомпаний и их "дочек" - сейчас утверждены (или не утверждены) планы примерно 50% таких предприятий и организаций, уточнил Илья Массух.

В Минцифры "Известиям" сказали, что при участии отраслевого и экспертного сообщества, включая центр компетенций по импортозамещению, ведется работа по актуализации методических рекомендаций.

Новые рекомендации Минцифры могут привести к тому, что на рынке появится больше профессиональных разработчиков, считают в "Россетях". Это будет способствовать развитию IT-отрасли и позволит создать экосистему поставщиков IT- решений. При этом в компании добавили, что "Россетям" критически важно обеспечить контроль создания архитектуры информационных систем, управлять стратегией развития продукта, его эксплуатацией и поддержкой.