Какие профессии потребуются антикризисной экономике

20 мая. FINMARKET.RU - Сервис "Работа.ру" назвал, которые потребуются антикризисной экономике. Среди них, например, продакт-менеджеры - специалисты по продвижению товаров и услуг. Как поясняют эксперты сервиса, речь идет о специалистах, которые способны понять переживания и потребности покупателя, а затем придумать решение проблем и "упаковать" его, сделать привлекательным для потребителя.

Востребованные профессии также будут у специалистов по пиару и маркетингу., пишет "Российская газета" . "Товары и услуги, которые появятся в результате импортозамещения, необходимо будет грамотно предлагать", - поясняют эксперты сервиса.

Директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев отмечает, что многие строят прогнозы относительно востребованности тех или иных профессий, спроса и предложения. Но сейчас очень рано переходить к долгосрочным горизонтам планирования и аналитики. Пока еще бизнесы находятся в зоне турбулентности, рынок лихорадит. Например, многие компании только 2 месяца назад сократили штаты, а тепперь уже возвращают сотрудников обратно, указывает эксперт.

Это говорит о том, что сейчас никто не может спрогнозироватьна рынке труда.

Говоря о ближайших перспективах, Дударев отметил, что спрос на ИТ-специалистов остается высоким. Также потребуются антикризисные менеджеры, способные на быстрые, точные, порой жесткие действия.

Повысится спрос на профессии в тех сферах, которые будут восстанавливаться в условиях санкций. К таким профессиям можно отнести специалистов в сфере логистики, аналитики, сельском хозяйстве, производстве, то есть инженерно-технических работников, рабочих.