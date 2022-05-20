.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
20 мая 2022 года 10:50
Какие профессии потребуются антикризисной экономике
|0
Станислав Красильников/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - Сервис "Работа.ру" назвал профессии, которые потребуются антикризисной экономике. Среди них, например, продакт-менеджеры - специалисты по продвижению товаров и услуг. Как поясняют эксперты сервиса, речь идет о специалистах, которые способны понять переживания и потребности покупателя, а затем придумать решение проблем и "упаковать" его, сделать привлекательным для потребителя. Востребованные профессии также будут у специалистов по пиару и маркетингу., пишет "Российская газета". "Товары и услуги, которые появятся в результате импортозамещения, необходимо будет грамотно предлагать", - поясняют эксперты сервиса. Директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев отмечает, что многие строят прогнозы относительно востребованности тех или иных профессий, спроса и предложения. Но сейчас очень рано переходить к долгосрочным горизонтам планирования и аналитики. Пока еще бизнесы находятся в зоне турбулентности, рынок лихорадит. Например, многие компании только 2 месяца назад сократили штаты, а тепперь уже возвращают сотрудников обратно, указывает эксперт. Это говорит о том, что сейчас никто не может спрогнозировать спрос на рынке труда. Говоря о ближайших перспективах, Дударев отметил, что спрос на ИТ-специалистов остается высоким. Также потребуются антикризисные менеджеры, способные на быстрые, точные, порой жесткие действия. Повысится спрос на профессии в тех сферах, которые будут восстанавливаться в условиях санкций. К таким профессиям можно отнести специалистов в сфере логистики, аналитики, сельском хозяйстве, производстве, то есть инженерно-технических работников, рабочих.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.