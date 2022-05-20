Определение невзаимозаменяемого токена предлагают прописать в законодательстве

20 мая. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия "Новые люди") внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT). Он предполагает внесение изменений в ст. 1225 ч. 4 ГК"Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", которые включат в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности "невзаимозаменяемые токены", пишет "Коммерсант"

является криптографическим цифровым ключом, который не подлежит изменениям или обмену. В силу того, что NFT никак не урегулированы государством, рынок "сталкивается со спектром проблем", пишут авторы законопроекта в пояснительной записке: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков. В этой связи предлагается закрепить термин "невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн" в ГК РФ. Это позволит защитить правообладателей NFT-токенов, считают депутаты. Ранее в Госдуме уже задумывались о регулировании рынка NFT, но в контексте закона "О приземлении" иностранных IT-компаний.

У NFT есть одно главное свойство - он не может одновременно принадлежать разным лицам, говорит зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. И это не делает его интеллектуальной собственностью, считает эксперт: "Если говорить о тексте законопроекта, то его авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать".

Эксперты и участники рынка подчеркивают, что NFT начинают использоваться в разных сферах - от игр до идентификации - и текущие формулировки законопроекта могут ограничить развитие рынка.