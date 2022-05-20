Кому вернут украденные с карт деньги

20 мая. FINMARKET.RU -хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

"Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводятдобровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора", - отметил Уваров.

Таким образом, в ЦБ предлагают внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда. Банк хотят обязать на 2 дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе ЦБ. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит права ни добросовестных граждан, ни законодательство.

Мошенники сейчас активно эксплуатируют санкционную тематику и различные ограничения, в том числе на покупку и продажу наличной валюты. Одна из новых схем - предложение "выгодного" курса для покупки валюты.

Другая обманная схема предполагает оформление карт платежных систем Visa и Mastercard, с помощью которых люди якобы смогут оплачивать покупки в других странах.

Более 58% выявленных в 1-м квартале 2022 года ЦБ финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Здесь и схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы "цифровые инструменты". "Спасти денежные средства" предлагают также в зарубежных юрисдикциях, например, вложиться в иностранный проект или в иностранные ценные бумаги.

Аналитики финансового рынка констатируют: сейчас в большинстве случаев банки не возвращают деньги, украденные у держателей карт с помощью методов социальной инженерии - ведь клиенты добровольно перевели средства мошенникам.

Период охлаждения для денежных переводов эксперты считают необходимым. По аналогии с потребкредитованием, где заемщик вправе отказаться от кредита или займа и вернуть полученные деньги в течение 14 дней.

Задержки обработки операции не коснутся рядовых потребителей финансовых услуг в массовом сегменте. Ограничение будет применяться только к зачислению средств на дропперские счета, единый список которых формирует ЦБ РФ, отмечает аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев.

В то же время юристы предлагают корректировать сам механизм списания денег.