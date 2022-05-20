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20 мая 2022 года 09:30
Кому вернут украденные с карт деньги
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Елена Афонина/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. "Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора", - отметил Уваров. Таким образом, в ЦБ предлагают внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда. Банк хотят обязать на 2 дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе ЦБ. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит права ни добросовестных граждан, ни законодательство. Мошенники сейчас активно эксплуатируют санкционную тематику и различные ограничения, в том числе на покупку и продажу наличной валюты. Одна из новых схем - предложение "выгодного" курса для покупки валюты. Другая обманная схема предполагает оформление карт платежных систем Visa и Mastercard, с помощью которых люди якобы смогут оплачивать покупки в других странах. Более 58% выявленных в 1-м квартале 2022 года ЦБ финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Здесь и схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы "цифровые инструменты". "Спасти денежные средства" предлагают также в зарубежных юрисдикциях, например, вложиться в иностранный проект или в иностранные ценные бумаги. Аналитики финансового рынка констатируют: сейчас в большинстве случаев банки не возвращают деньги, украденные у держателей карт с помощью методов социальной инженерии - ведь клиенты добровольно перевели средства мошенникам. Период охлаждения для денежных переводов эксперты считают необходимым. По аналогии с потребкредитованием, где заемщик вправе отказаться от кредита или займа и вернуть полученные деньги в течение 14 дней. Задержки обработки операции не коснутся рядовых потребителей финансовых услуг в массовом сегменте. Ограничение будет применяться только к зачислению средств на дропперские счета, единый список которых формирует ЦБ РФ, отмечает аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев. В то же время юристы предлагают корректировать сам механизм списания денег.
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