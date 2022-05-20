Совет по кодификации против предложенной Минтрудом формы слияния ПФР и ФСС

20 мая. FINMARKET.RU - Предложение Минтруда о введении в Гражданский кодекс (ГК) организационно-правовой формы "государственный внебюджетный фонд" получило отрицательный отзыв президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Проект экспертного заключения совета подготовлен в Исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при президенте. Эксперты совета полагают, что поправки "нуждаются в существенной доработке", пишут "Ведомости"

Именно в форме государственного внебюджетного фонда должно - по плану Минтруда - пройти объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования(ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Предполагается, чтопроизойдет с 1 января 2023 г.

Проект об объединенном фонде разрабатывался в рамках Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, правительство утвердило ее в декабре 2012 г. Собеседник "Ведомостей" в Минтруде объяснил идею объединения фондов цифровизацией социальной сферы, которая позволяет реализовать форму обслуживания в режиме одного окна.

В совете признали, что, "возможно, назрела необходимость комплексного пересмотра принципов организации всей системы ПФР", но для этого, по их мнению, создание новой формы ГК, как предлагает Минтруд, "вовсе не обязательно".

По мнению членов совета, все задачи "вполне могут быть решены в рамках текущей организационно-правовой формы государственного учреждения" - ГК допускает возможность отдельным законом определять особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений отдельных типов (п. 8 ст. 123.22 ГК). Члены совета сделали вывод, что разработчики проектов объединили в форме нового юридического лица "присущие уже существующим различным организационно-правовым формам юридических лиц, таким как государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, государственные учреждения".