Россияне переключились на внутренний активный туризм

19 мая. FINMARKET.RU - Россияне переключились с загранпоездок на внутренний активный. Онлайн-магазины фиксируют кратный рост спроса на товары для рыбалки, туризма и охоты, пишет "Российская газета"

Так, на СберМегаМаркете с 1 по 15 мая 2022 года количество заказов туристической мебели увеличилось на 1278%, походных рюкзаков и сумок - на 1000%, рыболовных приманок и прикормки - на 907%, рыболовных аксессуаров - на 690%, спальных мешков и палаток - на 639%, водного транспорта - на 567%. Средний чек варьирует от 2,2 тыс. до 6,4 тыс. рублей. В топ товаров по приросту продаж также вошли горелки, грелки, зажигалки и кемпинговые лампы, туристические фонари, посуда и термосы, эхолоты и камеры для рыбалки.

По данным ЮKassa (сервис компании ЮMoney), с 1 марта по 15 мая 2022 года обороты рыбацких и охотничьих интернет-магазинов увеличились на 107%, а количество покупок - на 175% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Самих покупателей стало больше на 115%.

В СберМегаМаркете связывают такую динамику с растущей популярностью внутреннего туризма на фоне ограничений поездок за границу, а также с началом открытия сезона рыбной ловли. В России любительским рыболовством увлекаются примерно 15-17 млн человек, и с каждым годом эта цифра растет, особенно эта динамика стала заметна с начала пандемии, говорят в Росрыболовстве.

До 90% всего турпотока в России всегда приходилось на внутренние направления, но в этом году доля будет еще больше, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Более 60% всех туристов едут на морские курорты. Но в последнее время турпоток распределяется также по регионам. Влияет на ситуацию закрытие аэропортов на юге страны. В таких условиях не все готовы ехать к морю на поездах или автомобилях.

Альтернативой как раз может статьв кемпингах и палатках, рыбалка. Популярность таких видов активного туризма начала расти несколько лет назад, а вообще, турпоходы были очень развиты в советское время, и сегодня мы возвращаемся к прошлому, говорит профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.