Авиакомпании Турции взяли на себя две трети перелетов в Россию

19 мая. FINMARKET.RU -разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами. Турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Это следует из ответа замминистра транспорта РФ Игоря Чалика от 13 мая Российскому союзу туриндустрии (РСТ) на запрос о частоте полетов российских перевозчиков в Турцию. В документе, с которым ознакомился "Коммерсант" , говорится, что на июнь российские авиакомпании получили разрешения на 177 рейсов в неделю. При этом Анкара запросила право выполнять в РФ более 483 рейсов в неделю.

Как уточнил источник издания в Минтрансе, к 18 мая стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение до 428 регулярных рейсов в неделю против 237 у российских авиакомпаний.

В том числе, как следует из письма Чалика, Минтранс продлил до 30 июня разрешения Turkish Airlines на все рейсы в российские города и 50% от запрошенных рейсов в Москву.

Российские перевозчики пока не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов на курорты Турции. Расписание на летний сезон уже сформировано, поэтому изменение числа рейсов если и возможны, то незначительные, сообщил "Коммерсанту" представитель Red Wings. Он заверил, что при этом на "регулярные рейсы со свободной продажей билетов" у компании "значительно более доступные цены", чем у турецких перевозчиков.