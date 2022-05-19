Рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов могут быть частично отменены

19 мая. FINMARKET.RU - В России могут частично отменить рекомендательныеинтернет-сервисов. Соответствующие поправки разработал зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, 18 мая он передал их для утверждения в экспертный совет "Единой России". Поправки предложены в закон об информации, следует из пояснительной записки к документу, с которой ознакомились "Ведомости"

В законе появится статья 107, которая описывает обязанности интернет-ресурсов, следить за исполнением которых должен будет Роскомнадзор. Среди них - информирование пользователей об обработке их данных для использования рекомендательных алгоритмов; запрет алгоритмов для распространения запрещенного контента; обязанность публикации контактов для направления "юридически значимых сообщений" от пользователей и др.

Неподотчетность работы рекомендательных алгоритмов, основанных на непрозрачной схеме сбора данных, создает риски продвижения выгодной для владельцев сервисов или третьих лиц повестки и сокрытия "неудобного" контента, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такие технологии формируют вокруг пользователя "информационный пузырь", препятствуя реализации права на свободный поиск и получение информации, утверждается в документе. В качестве негативного примера приводится YouTube: Роскомнадзор указывал на понижение приоритета показов материалов СМИ и производителей контента из РФ.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев говорит, что аналогичные нормы есть или разрабатываются в других юрисдикциях: законопроект о рекомендательных сервисах рассматривается в конгрессе США, принят соответствующий закон в Китае.

Общие положения законопроекта отрасль поддерживает, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян: они уже были внесены РАЭК и Ассоциацией больших данных в белую книгу Кодекса этики больших данных. "Но мы выступали против полного отказа от рекомендательных систем, так как это негативно повлияет на работу сервисов", - уточняет эксперт. Согласно аналитической записке РАЭК по вопросу регулирования рекомендательных систем, чрезмерное дополнительное регулирование - с учетом уже действующих требований - приведет к потере потребительской ценности таких сервисов за счет усложнения и удорожания процесса разработки и поддержки таких систем.