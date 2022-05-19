В Госдуме предлагают отказаться от Парижского соглашения

19 мая. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Об этом сказано в отчете по итогам заседания комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от 16 мая, пишут "Известия" . После окончательного согласования в парламенте инициатива может быть направлена на рассмотрение в правительство, уточнил зампредседателя комитета Георгий Арапов.

Депутат пояснил: в условиях санкций отечественную промышленность целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств.

"Еще при принятии Парижского соглашения и Киотского протокола было много разногласий по поводу их целесообразности. Против выступала промышленность, многие политические фигуры и партии, ноприсоединилась к соглашениям", - отметил Арапов. Теперь же, по мнению депутата, просто неясно, что дает РФ Парижское соглашение, так как экологией страны можно заниматься и без международных договоров.

"Парижское соглашение не повлияло ни на отстаивание экологических инициатив, ни на разработку изменений в законодательство, а в условиях антироссийских санкций непонятна целесообразность участия в нем", - заключил парламентарий.

Согласно Парижскому соглашению, подписанному 12 декабря 2015 года (со стороны РФ - 22 апреля 2016 года), уровень выбросов парниковых газов в РФ к 2030 году должен составить не более 70% от показателей 1990-го. Россия уже достигла уровня в 52%, следует из данных за 2018-й (последние доступные сведения). Цель соглашения - удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 градусов по Цельсию и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса.

По оценке экспертов, экономия от отказа участия в Парижском соглашении может составить до $3 млрд в год. Но в Минэкономразвития выступают против таких решений. Сдерживание глобального потепления - общемировая цель вне зависимости от политической конъюнктуры, сказал "Известиям" замглавы ведомства Илья Торосов.