"Русский дар" в июне придет на смену Pepsi и Mirinda

18 мая. FINMARKET.RU - В начале июняначнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, рассказал "Известиям" источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для

Так, на смену уходящей Pepsi придутпод брендом "Русский дар": лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их американская компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. Сейчас под маркой "Русский дар" выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ.

В PepsiCo "Известиям" подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продажи Pepsi, Mirinda и 7Up, о чем компания объявила еще в марте, остается в силе. Поставки этих трех напитков пока продолжаются, торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания.