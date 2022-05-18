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18 мая 2022 года 10:59
"Русский дар" в июне придет на смену Pepsi и Mirinda
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ZUMA/TACC
18 мая. FINMARKET.RU - В начале июня PepsiCo начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, рассказал "Известиям" источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ. Так, на смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом "Русский дар": лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их американская компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. Сейчас под маркой "Русский дар" выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ. В PepsiCo "Известиям" подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продажи Pepsi, Mirinda и 7Up, о чем компания объявила еще в марте, остается в силе. Поставки этих трех напитков пока продолжаются, торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания.
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