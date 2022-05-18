Что будет с гарантийным обслуживанием гаджетов

18 мая. FINMARKET.RU - Решение о легализации параллельного импорта сняло опасения по поводу сокращения доступности целых товарных категорий, в частности, бытовой электроники. При этом эксперты обращают внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть у поставщиков и пользователей техники, ввезенной по таким каналам,пишет "Российская газета"

Подводные камни существуют в программном обеспечении гаджетов. При продаже электроники без предустановленного российского ПО продавцы могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Предустановкой ПО ранее занимались производители, и в абсолютном большинстве случаев она выполнялась на фабриках. Формально взять на себя такую ответственность могут продавцы электроники, но это повлечет за собой необходимость вскрывать и активировать каждое устройство. Минцифры с учетом сложившейся ситуации заявило о готовности ввести мораторий на такие штрафы.

Главный вопрос остается с гарантийным обслуживанием ввезенной через параллельныйэлектроники.

Часть задач по обслуживанию готовы взять на себя розничные продавцы. В частности, в DNS "РГ" сообщили, что компания готова производить ремонт в собственных сервисных центрах. Однако, по мнению главы независимого сервисного центра Дмитрия Дружбина, "уровень "дружественности" к клиентам в сервисных центрах продавцов будет существенно отличаться от фирменных сервисов". В частности, почти наверняка уйдут в прошлое подменныеи замена неисправного устройства на новое в рамках действия гарантийного срока.

Существенно усложнится и процедура проведения гарантийного обслуживания в части, касающейся срок действия гарантии, так как ранее в качестве точки отсчета могла браться информация из базы производителя по серийному номеру устройства, теперь же такой возможности не будет. Это приведет к необходимости сохранять гарантийные талоны и чеки в качестве подтверждения даты и места покупки.

Еще одна проблема, по мнению Дружбина, заключается в том, что ремонт техники Apple, равно как и техники ряда других производителей, сегодня все чаще выглядит как "крупноузловая замена, завязанная на ее активацию в сервисной базе производителя", что тоже вряд ли будет возможно в нынешних условиях. Неавторизованные сервисы будут лишены и доступа к технической документации. Результатом может стать снижение качества проводимых ремонтов и утрата в процессе замены части функций.