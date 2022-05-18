Умные дома переведут на российские технологии к июлю 2023 года

18 мая. FINMARKET.RU - Системы умного дома в российских новостройках уже в ближайшее время будут создаваться с приоритетным использованием российских технологий, сейчас для этого разрабатываются соответствующие стандарты, сообщили "Известиям" в Минцифры. Информацию подтвердили в Минпромторге, отметив, что все необходимые условия для "внедрения элементов программно-аппаратного комплекса "умный дом" с возможностью использования отечественного оборудования" должны быть созданы к июлю 2023 года.

умного дома - это не только управляемые голосом или через интернет колонки, светильники и холодильники. Создание по-настоящему умного дома начинается еще на стадии проектирования и строительства. В проект закладываются технологии, позволяющие, например, оперативно обнаруживать прорывы коммуникаций внутри дома, утечки и затопления, контролировать потребление электричества, воды и газа, повышать класс энергоэффективности здания, обеспечивать его безопасность. На этой же стадии нужно заложить и такие параметры телекоммуникационных сетей, чтобы с их помощью можно было подключить максимально широкий набор интеллектуальных систем - в том числе и тех же потребительских гаджетов.

"В части программного обеспечения у нас уже сегодня есть сильные решения, например платформа управления городом "Русатом Инфраструктурные решения", автоматизированная система учета энергоресурсов "Энергогород" и другие. Поддержка внедрения таких решений, безусловно, нужна и важна", - отметила заместитель руководителя рабочей группы HomeNet Национальной технологической инициативы Наталья Чернышева.

В правительстве не исключают, что все подобные разработки - как существующие, так и будущие - будут сведены в единую базу. "В настоящий момент обсуждается вопрос формирования каталога устройств, производимых на территории России и находящихся в разработке", - сообщили в Минпромторге.

Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами. "В первую очередь, их безопасностью, потому что такие устройства не могут быть дистанционно отключены производителем. Кроме того, риск утечки данных участников процесса, а именно граждан, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб, в адрес третьих лиц становится минимальным", - рассказали в Минпромторге.