Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%

Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%

18 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, эти условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики и, как ожидается, в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023-2025 годы.

Минэкономразвития в базовом варианте по падению ВВП в 2022 году на 7,8% оказался более позитивным, чем ожидания ЦБ (спад на 8-10%).

В 2023 году министерство ожидает снижение ВВП на 0,7% (ЦБ ожидает снижение в интервале 0-3%).

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,2% (прогноз ЦБ - рост в интервале 2,5-3,5%), рост на 2,6% в 2025 году.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, наибольший спад в экономике РФ ожидается в 3-м квартале 2022 года, начиная с 4-го квартала начнется медленное восстановление (с очисткой от сезонности).

"После периода высокой волатильности ситуация в экономике стабилизировалась. Курс рубля укрепился, инфляция существенно замедлилась - на первой неделе мая в пересчете на год 6,4%. На второй неделе замедление, по нашим оценкам, продолжилось. В реальном секторе не произошло обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита - схлынула волна ажиотажного спроса. В целом российскаяпоказала устойчивость", - прокомментировали в Минэкономразвития текущую ситуацию в экономике.

"Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются - разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта", - заявили при этом в министерстве.

"В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться, в первую очередь, внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в рецессию при достаточно высоком уровне мировых цен на сырьевые товары", - отметили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть Urals в 2022 г. в $80,1/барр., в 2023 г. - $71,4, в 2024 г. - $66, в 2025г - $61,2.

Экспорт товаров, по прогнозу министерства, в реальном выражении снизится в 2022 году на 14% к 2021 году, в том числе нефтегазовый - на 8%, ненефтегазовый - на 20%. При этом снижение экспорта в номинальном значении, по прогнозу Минэкономразвития, будет более умеренным благодаря высоким экспортным ценам - лишь на 2,3%.

Импорт товаров, по прогнозу министерства, сократится на 27% в реальном выражении "из-за необходимости перестройки логистики и сжатия внутреннего спроса".

Профицит торгового баланса в 2022 году, по прогнозу Минэкономразвития вырастет до $230 млрд, профицит счета текущих операций - до $191 млрд (исторический максимум).

Представитель министерства отметил, что сценарные условия макропрогноза до 2025 года базируются на сохранении и даже некотором ужесточении санкций в отношении РФ.

"Инвестиции, по прогнозу, в 2022 г. упадут на 19,4% из-за неопределенности и перебоев в поставках оборудования", - добавил он. При этом, по его словам, чистый экспорт даст положительный вклад (примерно 1 п.п.) из-за опережающего падения импорта товаров (на 27%) по сравнению с экспортом (на 14%).

Безработица к 2025 году, по прогнозу, Минэкономразвития, вернется на докризисные уровни - 4,5%.

"Инвестиции также будут восстанавливаться, но полностью не отыграют падение (2025 г. к 2021 г. минус 7%). Здесь учитываем технологические ограничения и сворачивание крупных экспортно ориентированных проектов, которые будут отчасти замещены менее масштабными по объемам инвестициями в импортозамещающие производства", - сказали в министерстве.

"Вклад чистого экспорта в реальные темпы роста ВВП становится отрицательным в 2023-2025 гг. (-0,6, -0,3 и -0,1 п.п.) за счет опережающего восстановительного роста импорта", - отмечают в министерстве.

Представитель министерства также подчеркнул, что "в базовый вариант заложена проактивная экономическая политика".

"В частности, предполагаем: эффективную реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов (министерство ждет нейтрально-мягкую, ближе к мягкой бюджетную политику) - ресурсы для этого в бюджете есть", - сказал он.

"Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту уже в конце этого года. Без адекватной реакции экономической политики, напротив, рискуем получить полномасштабный кризис спроса и переход экономики в неблагоприятное равновесие с низкой инфляцией, крепким курсом и высокой безработицей", - предупреждают в Минэкономразвития.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году на уровне 17,5%, в 2023 году - 6,1%, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

"С учетом текущей динамики и более крепкого курса скорректировали прогноз по инфляции вниз до 17,5% на конец года (было 20,7% в апрельской рабочей версии прогноза министерства)", - сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось, с 30 апреля по 6 мая инфляция составила 0,12%, а во вторую неделю мая она, по оценке Минэкономразвития, еще замедлилась.

"Инфляция существенно замедлилась - на первой неделе мая в пересчете на год 6,4% (если 0,12% пересчитать на год - ИФ). На второй неделе замедление, по нашим оценкам, продолжилось", - отметили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве заявили, что текущая годовая инфляция в 17,8% на конец апреля находится на "локальном максимуме", а до конца года возможны незначительные колебания.

"Инфляция сохраняется на повышенном уровне в 2023 г. (6,1% на конец года) - завершается подстройка производственно-логистических цепочек. К концу 2024 г. инфляция выходит на целевой уровень Банка России в 4%. Вклад в снижение инфляции внесет и изменение структуры потребления - увеличится доля в потреблении доли продовольственных товаров и в целом снижение доли импорта", - описали в Минэкономразвития ожидания по инфляции на 2023-2025 годы.