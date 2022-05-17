Бизнес просит разрешить рефинансирование льготной ипотеки

17 мая. FINMARKET.RU - В России предложили дать возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы. Письмо с такой инициативой риелторы направили в правительство и ЦБ, пишут "Известия" . Обращение будет рассмотрено, сообщил "Известиям" представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сегодняльготной ипотеки после снижения ставок по программе запрещено, это возможно только по рыночным условиям, напомнил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Например, люди, взявшие жилищный кредит под 12%, не могут уменьшить ставку до 9%. И те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем.

В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов поднялась до 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%. В Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.

"Если мы рассматриваем льготную ипотеку как механизм стимулирования спроса в сфере жилищного строительства, то, безусловно, такоезаслуживает поддержки. Это более справедливо и к покупателям", - уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой, льготнаясегодня - одна из наиболее востребованных мер поддержки при улучшении жилищных условий, поэтому стоит рассмотреть возможность механизма рефинансирования для программы.

Обсуждаемая мера приведет к росту объема ипотечных кредитов на первичном рынке жилья, уверен эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Организовать механизм рефинансирования льготной программы технически можно - при изменении условий кредита нужно будет менять формулу субсидирования банка.

В банках поддержали инициативу риелторов.