Параллельным импортом могут воспользоваться мошенники

17 мая. FINMARKET.RU - Государство легализовало параллельный6 мая. Эта мера коснулась в основном брендов компаний, которые приостановили работу в России. Согласно приказу Минпромторга ввозить без согласия правообладателей можно более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие. Для компаний, которые захотят вернуться в Россию, есть возможность восстановления правовой защиты, пишет "Российская газета"

В Ozon отмечают, что параллельный импорт позволит обеспечить необходимый для потребителей ассортимент. При этом маркетплейс намерен обеспечить продажу только качественных товаров. "В случае получения претензий от правообладателей интеллектуальной собственности продавцам потребуется подтвердить оригинальность происхождения товаров. Если подтверждения оригинальности товара не будет, он будет скрыт из продажи, что поможет избежать реализации подделок", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании, добавив, что механизм параллельного импорта - новый для российского рынка, поэтому маркетплейс намерен разъяснять продавцам механизмы верификации товаров.

Об аналогичных подходах к работе с параллельным импортом говорят и в "Яндекс.Маркете". Там заявили, что будут предварительно запрашивать документы, подтверждающие происхождение товара.

В 1-м квартале 2022 года таможенники выявили 4,6 млн единиц контрафактных товаров. Потенциальный ущерб правообладателям оценили в 870 млн рублей, сообщили "РГ" в Федеральной таможенной службе.

Для защиты прав владельцев торговых марок используется таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В 2022 году в ТРОИС было включено 109 новых объектов, сейчас общее количество зарегистрированных объектов составляет 5857, пояснили в ФТС. Именно при помощи ТРОИС правообладатели получали информацию о попытке ввоза нелегальной партии продукции и могли пресечь ее, добившись конфискации, уничтожения и штрафа для нарушителей в размере до 5 млн руб.