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17 мая 2022 года 09:47
С июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%
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Артем Геодакян/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - В этом году предельный рост стоимости услуг ЖКХ в России составит в среднем не более 4%, сообщил вчера замглавы Минстроя России Алексей Ересько. "Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%", - рассказал Ересько. Он напомнил, что в этом году правительство изменило условия начислений пени за несвоевременную оплату ЖКХ. Правительство зафиксировало ставку ЦБ, которая используется для расчета размера штрафных санкций, на уровне 9,5%. В конце апреля правительство приняло постановление, согласно которому, при расчете размера рассрочки коммунальных услуг применяется ключевая ставка Банка России в размере 9,5%. Ересько также напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате. "Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг", - отметил Ересько. Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.
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АК-54 17.05.2022
Этот чиновник живёт где-то на другой планете а мы в России! Жилищный кодекс РФ чётко обязывает поставщика услуг предоставлять платёжно-расчётные документы в адрес получателя (покупателя) услуг. В Росси в основном у взрослого населения - кнопочные телефоны, какие к чертям госуслуги?
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