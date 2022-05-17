С июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%

17 мая. FINMARKET.RU - В этом году предельныйстоимости услуг ЖКХ в России составит в среднем не более 4%, сообщил вчера замглавы Минстроя России Алексей Ересько.

"Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%", - рассказал Ересько.

Он напомнил, что в этом году правительство изменило условия начислений пени за несвоевременную оплату ЖКХ. Правительство зафиксировало ставку ЦБ, которая используется для расчета размера штрафных санкций, на уровне 9,5%. В конце апреля правительство приняло постановление, согласно которому, при расчете размера рассрочки коммунальных услуг применяется ключевая ставка Банка России в размере 9,5%.

Ересько также напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате.

"Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг", - отметил Ересько.

Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.