Россияне нашли замену доллару

17 мая. FINMARKET.RU - В марте-апреле зафиксирован взрывной рост спроса россиян на неосновные. Так, по данным "Московской биржи", оборот по операциям россиян с турецкой с лирой увеличился в 20 раз, с юанем - в 182 раза, а с тенге - в 20 тыс. раз.

"Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объем операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего", - рассказали "Известиям" на "Мосбирже", не уточнив абсолютные показатели по оборотам как традиционных, так и альтернативных валют.

При этом на "Мосбирже" отметили, что доля частных инвесторов в силу ограничений со стороны регулятора на покупку валют снижалась до 7%, но уже по итогам апреля, после отмены комиссии за приобретение валюты, она выросла до 10%. В то же время с учетом юрлиц (брокеров, фондов, УК и других) операции на валютном рынке с альтернативными денежными единицами увеличились не так резко. Так, с парой китайский юань/российский рубль объем сделок вырос в 8 раз, турецкая лира/российский рубль - в 11 раз, белорусский рубль/российский рубль - в 33 раза, казахстанский тенге/российский рубль - в 35 раз, добавили в пресс-службе биржи.

Всплеск интереса россиян к китайской валюте наблюдают и в маркетплейсе "Сравни". Так, по их данным, в период с 24 февраля по 12 мая число уникальных просмотров страницы с курсом юаня увеличилось в 14 раз. При этом стоит учесть, что трафик на юань в прошлом году был небольшой, пояснили в компании. За это времяк доллару возрос втрое, а к евро - на 82%, добавили там.

Эксперты видят в таком поведении граждан попытку диверсифицировать портфели, а также конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.