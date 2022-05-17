Минпромторг предлагает: на закупку приоритетного импорта - льготные кредиты

17 мая. FINMARKET.RU -предложил выдавать льготныена закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров, следует из проекта постановления правительства, который был направлен в аппарат правительства первым замминистра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.

Как пишут "Ведомости" "Ведомости", стоимость кредита будет рассчитываться по следующей формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ. Компенсация финорганизациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестпроектов.

Согласно документу, правила предоставления субсидий предусматривают, что сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 млн руб., объем кредита в общем режиме не может превышать 10 млрд руб. Займы в диапазоне от 10 млрд до 30 млрд руб. могут предоставляться по отдельным решениям Минпромторга по согласованию с Минэкономразвития. Кредит на сумму более 30 млрд руб. можно будет получить на основании отдельного распоряжения правительства.

Продукция, под закупку которой можно получить льготный кредит, сгруппирована в 2 раздела: товары для сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности перечень приоритетного импорта включает несколько сотен видов товаров из таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - от семян и сельскохозяйственных культур до сахара и кофе в первом разделе и от металлов, станков и телекоммуникационного оборудования до пуговиц и гаек во втором.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили разработку программы субсидирования кредитов на закупку импорта, но деталей уточнять не стали.