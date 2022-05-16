Фермеры получат гранты на развитие агротуризма

16 мая. FINMARKET.RU - Сварить самим сыр, подоить козу или покормить страуса, прокатиться на лошадях или помедитировать на пасеке под звуки пчелиного роя "вприкуску" с медом - такие простые сельские туры выходного дня скоро станут доступнее, пишет "Российская газета"

Грант "Агротуризм" - новый вид господдержки, который заработает впервые в этом году. Размер субсидии составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от того, сколько вложит в проект сам предприниматель. Так, вложив 10% своих средств от полной стоимости проекта, фермеры смогут рассчитывать на 3 млн рублей, 15% - до 5 млн рублей. Чтобы получить максимум - 10 млн рублей, - надо вложить своих средств как минимум четверть. При этом срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Чтобы получить господдержку, агропредприятия должны быть зарегистрированы и работать на сельской территории или в сельской агломерации. Фермеры также обязаны продолжать работу в этой местности не менее пяти лет со дня получения гранта и достигнуть показателей проекта.

Минсельхоз рассчитывает, что уже в этом году отберет 50 проектов развития сельского туризма на общую сумму грантов 300 млн рублей. В 2023 году объем финансирования предполагается увеличить до 500 млн рублей, а в 2024 году - до 700 млн рублей. Эти деньги можно потратить на создание гостиниц и их подключение к инженерным коммуникациям (электричеству, водопроводу, канализации и т.д.), монтаж и покупку туристического оборудования, приобретение техники или спецтранспорта, проведение работ по благоустройству территории - например, создание и обустройство зон отдыха, тропинок.

Власти рассчитывают, что с помощью гранта "Агротуризм" фермеры смогут увеличить свой доход за счет турпотока (не менее 3% ежегодно). А новые туробъекты смогут повысить привлекательность сельских территорий и будут способствовать их развитию.

Но препятствием для активного развития агротуризма является запрет на строительство гостиниц на землях сельхозназначения, указывает зампредседателя комитета "ОПОРЫ России" по туризму Марина Ненарокова. Она напоминает, что еще в начале года обращались в правительство с предложением создать рабочую группу по этому вопросу.