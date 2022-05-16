Бизнес просит расширить торговлю некрепким алкоголем на АЗС

16 мая. FINMARKET.RU - Пивоваренная компания AB InBev Efes попросила мэра Москвы Сергея Собянина "в рамках эксперимента" снять до конца года запрет на продажу алкоголя крепостью не выше 16,5% на. Это следует из письма и. о. президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева от 13 мая, пишет "Коммерсант" . Инициатива дополнила бы снятие запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5% в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, отмечается в обращении.

Как говорится в письме, возврат слабоалкогольной продукции на АЗС, где пиво ранее занимало около 10% продаж, дополнительно поддержит бизнес в сложных условиях. По словам Дурдыева, у пивоваренных компаний уже возникли проблемы с поставками сырья, материалов и продукции, а "незначительный рост" продаж напитка в первом квартале вызван увеличением закупок впрок по старым ценам. В то же время объем пивного рынка РФ, полагает он, по итогам года может сократиться на 4-5%. В письме отмечается, что согласно мировой практике снятие запрета не приводит к росту аварийности на дорогах ввиду отсутствия моментального потребления.

Но не все участники рынка поддерживают инициативу в такой форме. Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что дополнительные послабления в торговле слабоалкогольными напитками в отдельном субъекте РФ дадут необоснованные преимущества работающим в регионе участникам рынка. Кроме того, тема продажи пива на АЗС "не так однозначна и противоречит в том числе кампаниям транснациональных производителей пива по борьбе с употреблением алкоголя за рулем", считает он.