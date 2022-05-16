.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 мая 2022 года 09:34
Бизнес просит расширить торговлю некрепким алкоголем на АЗС
|0
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - Пивоваренная компания AB InBev Efes попросила мэра Москвы Сергея Собянина "в рамках эксперимента" снять до конца года запрет на продажу алкоголя крепостью не выше 16,5% на АЗС. Это следует из письма и. о. президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева от 13 мая, пишет "Коммерсант". Инициатива дополнила бы снятие запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5% в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, отмечается в обращении. Как говорится в письме, возврат слабоалкогольной продукции на АЗС, где пиво ранее занимало около 10% продаж, дополнительно поддержит бизнес в сложных условиях. По словам Дурдыева, у пивоваренных компаний уже возникли проблемы с поставками сырья, материалов и продукции, а "незначительный рост" продаж напитка в первом квартале вызван увеличением закупок впрок по старым ценам. В то же время объем пивного рынка РФ, полагает он, по итогам года может сократиться на 4-5%. В письме отмечается, что согласно мировой практике снятие запрета не приводит к росту аварийности на дорогах ввиду отсутствия моментального потребления. Но не все участники рынка поддерживают инициативу в такой форме. Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что дополнительные послабления в торговле слабоалкогольными напитками в отдельном субъекте РФ дадут необоснованные преимущества работающим в регионе участникам рынка. Кроме того, тема продажи пива на АЗС "не так однозначна и противоречит в том числе кампаниям транснациональных производителей пива по борьбе с употреблением алкоголя за рулем", считает он.
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.