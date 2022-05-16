Правительство предлагает расширить депутатский законопроект о контрсанкциях

16 мая. FINMARKET.RU - Сегодня правительство поддержит с учетом некоторых замечаний и дополнений внесенный 12 апреля в Госдуму депутатамио введении внешней администрации по управлению организациями с иностранным участием, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Белый дом рекомендует скорректировать законопроект, следует из проекта отзыва, с которым ознакомилось издание. Он, в частности, предлагает расширить перечень организаций, в которых может быть введено внешнее, за счет производителей продукции, "применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники", и производителей продукции, применяемой при реализации "проектов в топливно-энергетическом комплексе России". Эти термины в проекте отзыва Белого дома детально не раскрываются. Но, по словам федерального чиновника, речь идет о "предприятиях, которые не учли сразу при разработке инициативы".

Речь идет не о переработке законопроекта, а о его углублении и дополнении, подчеркивает источник "Ведомостей". Базово депутаты предлагали вводить процедуру в отношении компаний, которые занимаются производством товаров первой необходимости, занимающих доминирующее положение на рынке, являющихся единственным производителем определенных видов продукции и т. д. Основанием для назначения внешней администрации может стать прекращение работы компании после начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, перебои с ее стороны снабжения потребителей и др. Законопроект позволяет вводить внешнюю администрацию по решению арбитражного суда (как выглядит процедура - см. врез) в отношении имеющих "существенное значение" для России организаций, которыми более чем на 25% владеют лица из недружественных стран.

Решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать ФАС в Арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода за рубеж. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ, но межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и другую структуру.

Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.