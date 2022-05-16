Сотовые операторы готовятся импортировать б/у оборудование

16 мая. FINMARKET.RU - Российские сотовые операторы, столкнувшиеся с прекращением поставок сетевого оборудования, в том числе базовых станций, прорабатывают вопрос о закупке бывшей в употреблении техники за рубежом, пишут "Известия" со ссылкой на источники на рынке мобильной связи. Закупка оборудования на вторичном рынке - едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета, считает один из собеседников издания.

"Мы работаем над тем, чтобы возможные торговые и технологические ограничения не отразились на качестве услуг, а также на планах по модернизации сетей и развитии компании, - сказал "Известиям" представитель МТС. - Уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, приступаем к тестированию новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой".

Подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, рассказывает один из источников газеты. Сами операторы, опасаясь прекращения поставок оборудования, вряд ли будут заниматься перепродажей базовых станций, а вот непубличные компании-посредники - вполне, считает он.

По его словам, такой "параллельный импорт", возможно, позволит закупать базовые станции для покрытия города средних размеров или даже небольшого региона. Как правило, списание старых базовых станций и переход на новое поколение производятся операторами как раз в пределах регионов или областей. Подержанноедля LTE сейчас есть на мировом рынке: многие операторы внедряют 5G/5G-ready, и, соответственно, высвобождаются базовые станции четвертого поколения, добавил собеседник "Известий".

В начале апреля о прекращении работы в России объявили крупнейшие европейские производители сетевого оборудования Ericsson и Nokia. Чуть раньше стало известно, что заключение новых контрактов на поставки оборудования операторам заморозила китайская Huawei. По оценке Mobile Research Group, в 2021 году на Huawei приходилось около 40% установленных в РФ базовых станций, на Ericsson и Nokia - около 25 и 15% соответственно.

Если операторы не будут получать новое либо б/у оборудование, к концу лета возможно снижение качества связи и перебои в работе сотовых сетей, согласен один из источников "Известий".