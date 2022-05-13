Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 1,6%

В апреле инфляция замедлилась до 1,6% после 7,6% в марте, сообщил Росстат. В январе-апреле потребительские цены выросли на 11,7%. Годовая инфляция разогналась до 17,8% - максимума с января 2002 года

13 мая. FINMARKET.RU -в РФ в апреле 2022 года замедлилась до 1,56% с 7,61% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале рост потребительских цен составлял 1,17%, в январе - 0,99%.

Рост цен в апреле совпал с ожиданиями аналитиков - подготовленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель равнялся 1,6%.

За январь-апрель 2022 года цены в РФ выросли на 11,67%.

В годовом выражении инфляция в апреле 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 17,83% (максимум с января 2002 года) с 16,69% в марте, с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Продовольственные товары в апреле выросли в цене на 2,87% (в годовом выражении - рост на 20,48%), непродовольственные- на 0,53% (20,19%), услуги - на 1,07% (10,87%).

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 102,01% (в годовом выражении - 120,37%).

Плодоовощная продукция в апреле подешевела на 0,35% после скачка на 14,22% в марте. Снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции составило в апреле: на помидоры - 14,2%, бананы - 10,2%, капусту - 6,4%, огурцы - 6,0%, апельсины - 2,5%, чеснок - 2,2%. При этом цены на свеклу выросли на 19,2%, яблоки - на 10,7%, картофель - на 9,9%, лук - на 8,7%, морковь - на 8,3%, виноград - на 3,9%.

Сахарный песок апреле подорожал лишь на 0,2% после скачка цен на 44% в марте.

В апреле наблюдался значительный рост цен на крупы: на рис - на 8,7%, крупу гречневую - на 5,2%, горох и фасоль - на 5,0%, крупы овсяную и перловую - на 4,1%, пшено - на 3,8%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно подорожали: маргарин - на 12,9%, зефир, черный чай, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье - на 7,1-8,9%, молоко, йогурт, майонез, соки фруктовые, перец черный, соль, напитки газированные, вода минеральная, кетчуп, мороженое, кофе, чай зеленый, пряники - на 5,0-7,0%.

В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на входящие в рекомендуемый перечень непродовольственные товары первой необходимости: мыло туалетное - на 12,0%, прокладки гигиенические - на 11,9%, мыло хозяйственное - на 10,2%, спички - на 8,3%, пасты зубные - на 8,1%, порошки стиральные - на 7,3%.

При этом после мартовского существенного удорожания в апреле подешевели телерадиотовары (в среднем на 14,7%), электротовары и бытовые приборы (на 7%).

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров снизились в апреле цены: на флеш-накопители USB - на 15,6%, телевизоры - на 14,6%, мониторы для настольного компьютера - на 14,2%, ноутбуки - на 13,2%, моноблоки - на 8,6%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: электропылесосы напольные - на 14,1%, электроутюги - на 11,3%, стиральные машины - на 8,5%, холодильники - на 7,7%, плиты бытовые - на 7,5%, электрочайники - на 7,1%.

Газовое моторное топливо в апреле подешевело на 7,5%, дизельное топливо - на 0,5%, бензин автомобильный - на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров подешевели: смартфоны - на 5,6%, ювелирные изделия - на 5,0%, наушники беспроводные - на 4,0%

Среди услуг пассажирского транспорта в апреле значительно увеличились тарифы на авиаперелет экономическим классом - на 16,1%.

ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2022 году, равняется 19,3% (снизился с 22,7% по опросу в начале апреля), в 2023 году - 8,6%.