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13 мая 2022 года 09:34
Банки изменили структуру рекламы
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Михаил Почуев/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - В последние 2 месяца структура банковской рекламы кардинально изменилась: наиболее активно продвигались вклады. Как сообщил "Коммерсанту" руководитель группы по медиаисследованиям OMD OM Group Евгений Михайлов, объем рекламного размещения в марте-апреле в категории "Финансовые услуги" возрос на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Таким образом, эта категория переместилась с третьего места на второе, уступив лишь категории "Ритейл", которая показала относительно небольшое сокращение в пределах 5%", - сказал эксперт. По отношению к прошлому году рекламный рейтинг (то есть объем размещенной рекламы) увеличился в 12 раз. "Рост был обеспечен рекордной как минимум с 2011 года активностью в категории", - сказал Михайлов. Это произошло вслед за тем, как ставки по вкладам взлетели до 20% и выше, однако уже к концу апреля они заметно опустились. В результате апреле наметилась тенденция к снижению рекламы вкладов. Обратная ситуация с рекламой кредитных карт и в потребкредитовании, где в марте объемы рекламы упали на 80%, но в апреле темпы снижения замедлились до 46%. "Наиболее пострадавший сегмент - инвестиционные продукты, к апрелю рекламная активность сошла на нет", - уточняет эксперт. На структуре рекламы отразилось и удаление мобильных приложений российских банков, попавших под санкции, из различных магазинов (в том числе Google Play, AppStore). Как омечает Михайлов, "подсанкционные банки полностью прекратили продвижение мобильных приложений, что связано с их исчезновением из магазинов мобильных приложений".
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