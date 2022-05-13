Материнский капитал могут разрешить использовать для покупки земли

13 мая. FINMARKET.RU - В правительство России направлено предложение разрешить использовать материнский капитал на приобретение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. Или - еще одна идея - предоставить возможность направления материнского капитала на развитие крестьянского хозяйства. Соответствующие рекомендации направлены в Госдуму и правительство страны после круглого стола в Общественной палате, посвященного юридическим аспектам реализации права на материнский капитал, пишет "Российская газета".

"Материнский капитал является важной и действенной мерой социальной поддержки семей, стимулирующей рождаемость, - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, цитируемый "РГ". - Согласно статистике, за 15 лет действия закона о материнском капитале сертификаты на него получили более 11 миллионов семей. Чаще всего - более чем в 80 процентах случаев - граждане используют предусмотренные выплаты для улучшения жилищных условий".

Он также напомнил, что с 15 апреля 2020 года сертификат оформляется в беззаявительном порядке. По его словам,

подготовленные сейчас предложения направлены на совершенствование процедуры использования материнского капитала и заслуживают внимания".

Еще одно предложение: ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью, при которых используется материнский капитал. Дело в том, пишет "РГ", что в таких случаях появляется масса юридических нюансов. На каждого члена семьи по закону должна выделяться доля в новой квартире или доме. Люди без юридических знаний редко могут правильно все это рассчитать и оформить самостоятельно. В итоге нарушаются права супругов или детей. Пострадать может и посторонний человек - если купит жилплощадь, в которой когда-то фигурировал материнский капитал.