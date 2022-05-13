ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников

13 мая. FINMARKET.RU - Рынок труда в России ждет переформатирование:на представителей рабочих специальностей вырастет в связи с налаживанием производства внутри страны и увеличением объемов ремонта оборудования, а на "белых воротничков" — сократится из-за ухода иностранных компаний, пишут "Известия", ознакомившиеся с докладом ЦБо денежно-кредитной политике. Тенденцию подтвердили эксперты на рынке труда. По их ожиданиям, зарплаты рабочего класса могут подрасти на фоне стагнации дохода служащих "умственного труда". Для сохранения конкурентоспособности эксперты рекомендуют приобретать прикладные навыки, а также изучать азиатские языки.

По данным доклада, конкуренция для "белых воротничков" находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от, в то время как для "синих" — не превышает трех.

Большинство "синеворотничковых" специальностей испытывают дефицит кадров, подтвердила "Известиям" главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Вместе с тем, по ее словам, число "беловоротничковых" вакансий снижается на фоне роста числа резюме в этих сферах, а работодатели отмечают, что люди стали держаться за свои места.

К "синим воротничкам" относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса. К "белым" — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.

Тенденции спроса на специалистов могут быть разнонаправленными и среди "синих воротничков", и среди "белых" в зависимости от конкретных профессий, отрасли и региона, заявил "Известиям" гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул: трудно предположить, что в развитии импортозамещения не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории "белых воротничков". Со стороны правительства уже предпринят целый ряд шагов по поддержке занятости: это как отраслевые меры (например, поддержка IT-специалистов), так и возможность временного перевода работников, переобучение как безработных, так и находящихся под риском увольнения граждан, субсидирование найма молодых сотрудников, добавил Дмитрий Платыгин.