.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В России за 4 месяца рост производства водки составил почти 11%, коньяка - 12,7%, шампанского - 21,1%
13 мая 2022 года 08:25
Автозапчасти в марте-апреле подорожали на 30%
|0
Алексей Филиппов/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - С начала кризиса автозапчасти подорожали в среднем на 30%, пишет "Коммерсантъ". Сложности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей. Разрешение параллельного импорта запчастей пока ситуацию не улучшило. Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, следует из данных "Тинькофф Страхования", на которые ссылается "Ъ". Заместитель гендиректора по сервису "Авилона" Алексей Гуляев говорит, что "в целом запасы комплектующих на складах тают". Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы". Дилеры говорят об удорожании запчастей в среднем на 30% с февраля. Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что ЦБ позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса. По каско государство цены не регулирует.
.
Ключевые слова: РФ, автозапчасти
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.