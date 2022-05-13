Автозапчасти в марте-апреле подорожали на 30%

13 мая. FINMARKET.RU - С начала кризисаподорожали в среднем на 30%, пишет "Коммерсантъ". Сложности с поставками впривели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей. Разрешение параллельного импорта запчастей пока ситуацию не улучшило.

Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, следует из данных "Тинькофф Страхования", на которые ссылается "Ъ".

Заместитель гендиректора по сервису "Авилона" Алексей Гуляев говорит, что "в целом запасы комплектующих на складах тают". Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы". Дилеры говорят об удорожании запчастей в среднем на 30% с февраля.

Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что ЦБ позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса. По каско государство цены не регулирует.