Маркетплейсы разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

13 мая. FINMARKET.RU - "Яндекс.Маркет" вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на представителя компании. Соответствующие послабления в правилах для продавцов три крупнейших маркетплейса приняли сразу после того, как 6 мая Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие и проч.

Пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, говорит представитель Ozon. Он объясняет это тем, что не все продавцы успели изучить правовую базу и возможности.

С выяснением точного происхождения товара на маркетплейсах могут возникнуть определенные сложности, так как договор с правообладателем (о лицензии на товарный знак) смогут предъявить только посредники, у которых продавцы его приобрели, – а таких посредников может быть несколько, считает эксперт по малому и среднему бизнесу и генеральный директор облачного сервиса "Мойcклад" Аскар Рахимбердиев, мнение которого приводят "Ведомости".

Он напоминает, что на маркетплейсах и раньше не следили строго за авторским правом, блокируя продукцию лишь в случае жалобы от владельца марки или официального представителя.

По его словам, для некоторых товаров параллельного импорта маркетплейс пойдет на уступки, разрешит продавцам реализовывать продукцию без полного перечня документов. У всех площадок это будет работать примерно по одной и той же схеме, соглашается генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Он добавляет, что параллельный импорт необходим, чтобы избежать дефицита, в частности, на потребительском рынке. На первых порах товар будет реализовываться именно малым и средним бизнесом, а одними из главных бенефициаров будут. Крупные игроки не готовы будут брать на себя риски по работе с такой схемой, выступая самостоятельной стороной договора купли-продажи, они предпочтут быть посредниками, предоставляя свою витрину, считает эксперт.