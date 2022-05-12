Объединение ВТБ, "Открытия" и РНКБ хотят завершить в первой половине 2023 года

12 мая. FINMARKET.RU - Между майскими праздниками в Минфине состоялось обсуждение объединения госбанков -, "Открытия" и крымского. О том, что вопрос объединения этих банков решили не откладывать, "Коммерсанту" рассказали источники, близкие к министерству и сторонам сделки. По мнению экспертов, цель по объединению трех крупных госбанков за год - сложная, но достижимая.

На совещании принято решение, чтодолжно пройти оперативно - процесс планируется завершить в первой половине 2023 года, уточнил один из собеседников "Ъ". "Детальная "дорожная карта" пока не утверждена - это следующий этап,- добавил другой источник газеты.- В то же время есть понимание, что "Открытие" будет присоединен к ВТБ, а вот РНКБ перейдет под его контроль, но сохранит самостоятельное юрлицо".

Если судьба РНКБ и его кадров достаточно ясна, то с "Открытием" не все так просто, его присоединение к ВТБ предусматривает кадровые изменения. По словам собеседников "Ъ", после подготовки интеграции "Открытие" покинет глава банка - Михаил Задорнов, который почти 5 лет назад отказался стать первым зампредом ВТБ и принял предложение ЦБ возглавить "Открытие". В конце 2022 года истекает его контракт, и вряд ли он захочет вернуться в группу ВТБ, говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. По словам другого источника "Ъ", вполне вероятно, что Задорнов останется в ЦБ в качестве первого зампреда.

Согласно рейтингу "Интерфакс-100", на 1 января суммарные активы банков ВТБ, "ФК Открытие" и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал - 2,24 трлн руб. Сеть отделений ВТБ, "Открытия" и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов.